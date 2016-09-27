Первый раунд предвыборных дебатов в США: Итоги

В Университете Хофстра Хиллари Клинтон беспощадно критиковала послужной список Трампа в бизнесе и его пригодность на пост президента, а ее соперник ратовал за перемены, но так неуклюже, что избиратели засомневаются, достаточно ли он сведущ, пишут СМИ. Упоминание внебрачных связей Билла Клинтона - ошибка Трампа, считают политтехнологи: лучше бы он привел на дебаты "женщину, ставшую вдовой после теракта в Бенгази".

"Некрасивая кампания, спрессованная в один раунд дебатов" - так характеризует обстановку заголовок The New York Times. "Когда лишь один кандидат настроен серьезно, а другой - пустоголовый задира, термин "дебаты" лишается всякого смысла", - считает издание.

Трамп "маниакально лжет с тех пор, как вступил в президентскую гонку, и в понедельник вечером его снова уличили во вранье", пишут авторы, "но ничто не может лишить его поддержки значительной части американского электората - разве что с него упали бы штаны на дебатах в Университете Хофстра".

Клинтон в принципе выдержала испытание: отмахнулась от нападок Трампа, а свои упреки высказала уверенно, с более прочных позиций, считает газета.

Издание также замечает: "В более здоровую политическую эпоху обе партии, а не только демократы, выдвинули бы квалифицированных кандидатов, способных устранить тревоги американцев".

Но в этом году был отобран худший из худших республиканцев. "И это придало дебатам странный, потенциально трагический оттенок. Абсурдно, что судьба выборов и судьба нации могут сделать тот или иной поворот по итогам 90-минутного телевизионного ритуала, столь зараженного ложью", - говорится в статье.

"Первый раунд дебатов снова доказал, что только один кандидат годится в президенты", - заявляет в заголовке The Washington Post.

По мнению издания, "процесс праймериз в Республиканской партии дал сбой, и в результате был выдвинут кандидат, который из цинизма или по невежеству пропагандирует искаженный взгляд на реальность, дискредитируя себя практически каждой наигранно-пламенной фразой. Демократы, со своей стороны, выдвинули политика, не лишенного недостатков, но сведущего, уверенного в себе и уравновешенного".

Газета считает, что на дебатах Трамп оказался не способен высказать что-то, кроме своих обычных слоганов, к примеру: "Иностранцы используют нашу страну как свинью-копилку, чтобы восстановить Китай".

Экономический план Клинтон - не откровение, но он не спровоцирует торговую войну или рецессию (последствия, которые многие эксперты пророчат в случае осуществления планов Трампа).

В сфере внешней политики Трамп проявил невежество, считает издание.

"Я как-то мало размышлял о НАТО", - сказал Трамп, цитируя собственное интервью. К концу дебатов он четко продемонстрировал, что в эту фразу можно подставить практически любой политический вопрос, и она останется правдивой", - пишет газета.

"Дебаты между Трампом и Клинтон не произвели особого впечатления" - таково мнение The Wall Street Journal. Это были дебаты между "двумя самыми непопулярными в новейшей истории кандидатами в президенты", считает издание.

"Клинтон беспощадно критиковала послужной список Дональда Трампа в бизнесе и его пригодность на пост президента, но не дала нам особых резонов полагать, что выведет страну из экономической и психологической депрессии. Трамп ратовал за перемены, но так неуклюже, что избиратели засомневаются, достаточно ли он сведущ", - говорится в статье.

"По очкам" победила, почти несомненно, Клинтон, считает издание. Она донимала Трампа, критикуя его деятельность в бизнесе, а он частенько попадался на ее удочку.

Шанс Трампа в том, что американцы недовольны текущим состоянием экономики. Но на дебатах "он упустил больше возможностей для ударов, чем использовал", говорится в статье. И все же Трамп завоевал себе очки, обвинив Клинтон в нынешних бедствиях Америки.

"Главный вопрос выборов сводится к тому, готово ли большинство американцев, которое хочет изменить курс, рискнуть - понадеяться, что Трамп обеспечит такие перемены. После вчерашнего вечера вопрос остается открытым", - заключает газета.

"Угроза Трампа усадить Дженнифер Флауэрз, у которой была внебрачная связь с Биллом Клинтоном, в первый ряд на президентских дебатах вновь привлекла внимание к его собственной истории измен и может еще больше ослабить его поддержку среди избирательниц", - пишет в The Washington Post журналистка Мэри Джордан.

Трамп упомянул Флауэрз после новостных сообщений о том, что владелец Dallas Mavericks миллиардер Марк Кьюбан, враг Трампа, который был советником в предвыборном штабе Клинтон, будет сидеть в первом ряду на дебатах в понедельник в Университете Хофстра (Нью-Йорк). Трамп написал в ответ в Twitter: "Если укуренный Марк Кьюбан... захочет сидеть в первом ряду, возможно, я усажу рядом с ним Дженнифер Флауэрз!"

Республиканский политтехнолог Кэти Пэкер, которая участвовала в президентской кампании Митта Ромни в 2012 году, сообщила, что, по данным исследования, даже "женщины, которым не слишком близка Хиллари, сочувствуют ей, когда люди начинают попрекать ее из-за неверности мужа".

"Трамп, который был женат трижды, развелся с первой женой, Иваной, после того как его связь с Марлой Мэплз получила широкую огласку", - напоминает журналистка. Позже Трампа часта видели развлекающимся с разными женщинами. Он появился на обложке журнала Playboy, писал в своих книгах о всех женщинах, которые его домогались, и публично похвалялся своей сексуальной жизнью.

Республиканский политтехнолог Майк Мёрфи, поддерживавший на праймериз Джеба Буша, сказал, что со стороны Трампа было бы разумнее написать, что он приведет на дебаты женщину, ставшую вдовой после теракта в Бенгази, пишет газета.