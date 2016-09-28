США введут дополнительные санкции против РФ из-за Сирии

Белый дом не исключает возможность введения дополнительных экономических санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест на пресс-конференции.

"Мы не отказываемся от возможности расширения экономических санкций. Санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. И мы определенно не исключаем возможные санкции", — сказал Эрнест.

В Белом доме подчеркнули, что США не рассматривают односторонние санкции, поскольку считают, что санкции должны применяться в тесном взаимодействии с партнерами, чтобы усилить их эффект настолько, насколько это возможно.

Пресс-секретарь Белого дома отметил, что США считают Россию ответственной за ситуацию с гуманитарным конвоем ООН, который подвергся обстрелу недалеко от Алеппо через несколько дней после достижения договоренностей о перемирии в Сирии.

Эрнест подчеркнул, что независимо от того, силы сирийского правительства нанесли удар по колонне или же российские ВКС, Россия отвечает за это, поскольку как союзник должна сдерживать силы Сирии.

По крайней мере 140 человек, из которых половина — дети, погибли в Алеппо под авиаударами российской армии и вооруженных сил Башара Асада в эти выходные.

27 сентября войска режима Башара Асада и их союзники осуществили самый масштабный наземный штурм в их новой наступательной кампании, напав на оппозиционные силы в Алеппо.