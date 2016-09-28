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28 сентября 16, 16:12
В Голландии установили лишь маршрут Бука, сбившего MH17
MH17
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Нидерланды уточнили, что были опубликованные только те данные, "с которыми согласны все".
Нидерланды уточнили, что были опубликованные только те данные, "с которыми согласны все".

Международное следствие пока не предъявляет какие-либо обвинения подозреваемым в крушении малайзийского Боинга рейса MH17 на востоке Украины, передает Дождь.

На встрече с родственниками жертв крушения следователи заявили, что пусковую установку Бук, которой сбили Боинг, привезли в Украину из России. Международная комиссия заявила о списке из ста подозреваемых в причастности к крушению.

Обвинения России не предъявляются, поскольку следствие установило только маршрут следования Бука. 

Голландский прокурор Фред Вестербеке отметил, что у презентованного Международной следственной группой доклада была цель только рассказать об основных версиях трагедии.

Он также уточнил, что срок расследования продлен до 1 января 2018 года. 
Korrespondent
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