В Голландии установили лишь маршрут Бука, сбившего MH17

Международное следствие пока не предъявляет какие-либо обвинения подозреваемым в крушении малайзийского Боинга рейса MH17 на востоке Украины, передает Дождь.

На встрече с родственниками жертв крушения следователи заявили, что пусковую установку Бук, которой сбили Боинг, привезли в Украину из России. Международная комиссия заявила о списке из ста подозреваемых в причастности к крушению.

Обвинения России не предъявляются, поскольку следствие установило только маршрут следования Бука.

Голландский прокурор Фред Вестербеке отметил, что у презентованного Международной следственной группой доклада была цель только рассказать об основных версиях трагедии.

Он также уточнил, что срок расследования продлен до 1 января 2018 года.