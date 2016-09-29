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29 сентября 16, 09:21
В США подросток возле школы убил отца и ранил учеников
стрельба в школе сша
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Убит отец подростка и ранены дети и учитель
Убит отец подростка и ранены дети и учитель В американском штате Южная Каролина 14-летний подросток убил отца, а затем устроил стрельбу в местной начальной школе. Были ранены учительница и двое детей, сообщает Reuters.

Парень сначала выстрелил из пистолета в грудь своему 47-летнему отцу у себя дома, а потом поехал в ближайшую школу, которая расположена в трех километрах от его дома.
 
Подросток ранил одного мальчика в ногу, другого – в голову, а учительницу – в плечо. И стрелок, и его жертвы были белыми. 6-летний раненый мальчик находится в критическом состоянии, угрозы жизни другим раненым нет. Стрелка задержал пожарный-доброволец на детской площадке рядом со школой, и держал, пока не приедет полиция. Отмечается, что малолетний преступник не успел зайти внутрь школы.
 
В полиции пока не знают, что побудило подростка к убийству и стрельбе. Также правоохранители не знают, в каких отношениях со своими жертвами в школе был стрелок.
Korrespondent
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