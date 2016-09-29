В США подросток возле школы убил отца и ранил учеников

Подросток ранил одного мальчика в ногу, другого – в голову, а учительницу – в плечо. И стрелок, и его жертвы были белыми. 6-летний раненый мальчик находится в критическом состоянии, угрозы жизни другим раненым нет. Стрелка задержал пожарный-доброволец на детской площадке рядом со школой, и держал, пока не приедет полиция. Отмечается, что малолетний преступник не успел зайти внутрь школы.
В полиции пока не знают, что побудило подростка к убийству и стрельбе. Также правоохранители не знают, в каких отношениях со своими жертвами в школе был стрелок.