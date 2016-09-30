Будущего на Земле для людей нет, - Стивен Хокинг

Британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг выпустил книгу "Как создать космический корабль", в одном из отрывков которой утверждает, что у людей нет будущего, если она не начнут покорять космос. Об этом сообщают Нескучные новости со ссылкой на The Guardian.





По мнению Хокинга, жизнь на Земле находится в постоянно растущей опасности - она может быть уничтожена в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы.





Также, он отметил, что главной угрозой для человечества является ядерная война и атака генетически сконструированного вируса. Аналогичное мнение он высказывал еще в январе этого года.







