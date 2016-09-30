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30 сентября 16, 11:41
Будущего на Земле для людей нет, - Стивен Хокинг
Стивен Хокинг
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Гениальный британский физик считает, что главной угрозой для человечества является ядерная война и атака генетически сконструированного вируса.
Британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг выпустил книгу "Как создать космический корабль", в одном из отрывков которой утверждает, что у людей нет будущего, если она не начнут покорять космос. Об этом сообщают Нескучные новости со ссылкой на The Guardian.

По мнению Хокинга, жизнь на Земле находится в постоянно растущей опасности - она может быть уничтожена в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы.

Также, он отметил, что главной угрозой для человечества является ядерная война и атака генетически сконструированного вируса. Аналогичное мнение он высказывал еще в январе этого года.

Напомним, руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил о планах создать на Марсе колонию из миллиона человек и рассказал сколько стоит билет на Марс

Источник: neskuchno-news
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