В Неаполе найдены похищенные картины Ван Гога

Итальянская полиция обнаружила в Неаполе две картины знаменитого голландского художника Винсента Ван Гога. Сообщение об этом в пятницу, 30 сентября, распространил музей Ван Гога в Амстердаме.

Полотна художника "Вид на море у Схевенингена" и "Выход из протестантской церкви в Нюэнене" были похищены из музея в 2002 году.

Эксперты музея подтвердили, что обнаруженные картины являются подлинниками.

Полотна были изъяты в ходе крупной операции против одного из неаполитанских мафиозных кланов. Отмечается, что обе работы были найдены без рам, но в удовлетворительном состоянии, несмотря на мелкие повреждения. Когда они будут возвращены в музей, пока неизвестно.

Источник: Русская служба DW