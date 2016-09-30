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30 сентября 16, 13:34
В Неаполе найдены похищенные картины Ван Гога
Ван Гог музей
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Найденные итальянской полицией работы Винсента Ван Гога были украдены из голландского музея 14 лет назад.
Найденные итальянской полицией работы Винсента Ван Гога были украдены из голландского музея 14 лет назад.

Итальянская полиция обнаружила в Неаполе две картины знаменитого голландского художника Винсента Ван Гога. Сообщение об этом в пятницу, 30 сентября, распространил музей Ван Гога в Амстердаме.

Полотна художника "Вид на море у Схевенингена" и "Выход из протестантской церкви в Нюэнене" были похищены из музея в 2002 году.

Эксперты музея подтвердили, что обнаруженные картины являются подлинниками.

Полотна были изъяты в ходе крупной операции против одного из неаполитанских мафиозных кланов. Отмечается, что обе работы были найдены без рам, но в удовлетворительном состоянии, несмотря на мелкие повреждения. Когда они будут возвращены в музей, пока неизвестно.

Источник: Русская служба DW
Korrespondent
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