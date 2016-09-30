Республиканцы блокируют расследование связей Трампа с РФ

"Российские хакеры, по-видимому, пытаются вмешаться в наши выборы, - констатирует Шейн Харрис в The Daily Beast. - Однако республиканцы в Конгрессе препятствуют любым расследованиям - тогда как их расследования [деятельности] Хиллари Клинтон продолжаются".

"Нарастают подозрения в связях Дональда Трампа с российскими властями и деловыми кругами, а также в том, что его предвыборный штаб может быть замешан во взломе Россией американских политических организаций, - говорится в статье. - Однако лидеры Республиканской партии отказались поддержать усилия демократов, пытающихся расследовать любые возможные связи Трампа с Россией, упоминавшиеся в новостных репортажах и на закрытых брифингах разведслужб. А без их поддержки демократы - меньшинство в обеих палатах Конгресса - не могут отправить повестки потенциальным свидетелям и не имеют достаточно веса, чтобы расследовать [деятельность] Трампа".

"Частным образом республиканцы, служащие в Конгрессе, сказали The Daily Beast, что связи Трампа и его помощников с российскими властями и бизнесменами не прошли незамеченными и вызывают беспокойство, - передает журналист. - И парламентарии-республиканцы просматривали письменные запросы демократов к ФБР на расследование деятельности Трампа до их обнародования. Однако республиканские законотворцы в обеих палатах отказались подписать эти запросы. У республиканцев нет желания запустить расследование деятельности кандидата от их партии, и они по-прежнему полагают, что ФБР провалило расследование деятельности Клинтон и ее помощников, которых, по словам республиканцев-конгрессменов, следовало наказать за ненадлежащее обращение с государственными тайнами".

"В прошлом месяце высокопоставленные демократы из четырех комитетов Палаты представителей - в том числе те, которые особенно настойчиво задавали вопросы об электронных письмах Клинтон - написали директору ФБР письмо с просьбой расследовать, не могли ли связи между чиновниками из предвыборного штаба Трампа и российским правительством "поспособствовать" взломам Национального комитета Демократической партии и других политических организаций", - говорится в статье.

"Решение республиканских лидеров не расследовать поведение Трампа - иронический поворот для партии, которую всего четыре года назад критиковали за слишком хищную позицию в отношении Путина, - отмечает автор. - Теперь в использовании "маккартистских" тактик обвиняют демократов. Конечно, вашингтонский истеблишмент Республиканской партии не особенно любит Россию и Путина. Спикер Палаты представителей Пол Райан назвал российского президента "коварным отморозком". Член Палаты представителей Джейсон Чэффетц, председатель влиятельного Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, называет Путина "диктатором" и утверждает, что не согласен с Трампом, хвалящим Путина как сильного лидера".

"[Директор ФБР Джеймс] Коми, выступая перед юридическим комитетом Палаты представителей, отказался подтвердить или опровергнуть, что бюро приняло к исполнению запросы демократов, отметив, что политика ФБР не позволяет комментировать проводимые им расследования", - говорится в статье.