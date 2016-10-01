Возле Японии тонет танкер с сотнями тонн щелочи (ВИДЕО)

Об этом сообщили местному каналу NHK в береговой охране Японии.





Спасатели префектуры Ямагути эвакуировали четырех членов экипажа, однако ничего не говорят о возможной утечке гидроксида натрия в море. К месту аварии прибыл патрульный корабль.





На видеозаписи видно, что судно частично ушло под воду. О причинах кораблекрушения подробностей нет, сообщается о "пробоине в борту".





Гидроксид натрия является самой распространенной в мире щелочью. В быту с помощью химиката прочищают засоры в канализационных трубах.



