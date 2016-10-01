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30 сентября 16, 23:42
Возле Японии тонет танкер с сотнями тонн щелочи (ВИДЕО)
танкер
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Танкер, перевозящий в трюмах около 400 тонн щелочи, терпит бедствие в порту Токуямакудамацу во внутреннем Японском море.
Об этом сообщили местному каналу NHK в береговой охране Японии.

Спасатели префектуры Ямагути эвакуировали четырех членов экипажа, однако ничего не говорят о возможной утечке гидроксида натрия в море. К месту аварии прибыл патрульный корабль.

На видеозаписи видно, что судно частично ушло под воду. О причинах кораблекрушения подробностей нет, сообщается о "пробоине в борту".

Гидроксид натрия является самой распространенной в мире щелочью. В быту с помощью химиката прочищают засоры в канализационных трубах.


источник: liga.net
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