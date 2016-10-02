Мудрость великого политика: Лучшие цитаты Шимона Переса





«Миссия человечества – это позволить каждому человеку быть человеком, реализовать свои возможности».





«Если у проблемы не существует решения, возможно, это не проблема, а данность, с которой следует научиться жить».





«Может быть, самая большая революция 20-го века – это было освобождение женщин, это все изменило. До этого был мир мужчин, жестоких мужчин. А сейчас мы видим мир, состоящий из двух частей».





«Спрашивают меня, оптимист я или пессимист. Мой ответ: оптимисты и пессимисты умирают одинаково, а живут по-разному. И если я могу предложить людям, то я бы предложил жить, как оптимисты».





«Люди спрашивают меня, как оставаться активным. Это очень просто. Считайте в уме ваши достижения и мечты. Если ваших мечтаний больше, чем достижений, – значит, вы все еще молоды. Если наоборот – вы стары».





«Меня спрашивают иногда: если оглянуться назад, какими были ваши самые большие ошибки? Я отвечу: мы думали, что у нас великие мечты. А теперь мы понимаем, что они были не такими уж великими. Мечтайте о большем. Чем больше ваша мечта, тем большего вы добьетесь».





«Потенциал у всех людей – очень большой. Но все они немножко ленивы. Если хотите чего-то добиться, нужно работать. Ничего не падает с неба».





«Нужно идти за наукой. У науки нет границ, ограничений, наука не имеет рефлексии. Не пытайтесь решить проблемы прошлого, я не знаю, возможно ли это вообще. Прошлое вообще не играет никакой роли. Просто изучите его, чтобы вы не повторяли старых ошибок. В прошлом нет ни будущего, ни надежды».







