Сколько стоит любовь французских консерваторов к Путину?

"Франция издавна очарована "русской душой", - утверждает Селестин Болен в The New York Times. - В советскую эпоху Москва была источником вдохновения и влияния для французских левых. Это подкреплялось энергичными и хорошо финансируемыми российскими усилиями очаровать французскую политическую элиту и группы российских эмигрантов, как описала профессор одного из французских университетов Сесиль Вэсси в своей новой книге "Сети Кремля во Франции". В этой книге подробно описано, как Кремль спонсировал организации, конференции, блоги и СМИ, которые поддерживают его политику".

"Российские усилия срабатывают лучше всего в отношении вопросов, уже популярных во Франции, - сказала Вэсси в интервью. - В общем, они подпитывают определенное недоверие к Европейскому союзу, американскому империализму и представительному правительству".

"Один из примеров - не имеющая обязательной силы резолюция французского парламента с призывом к снятию санкций, наложенных Европейским союзом на Россию. Она была принята в апреле прошлого года 55 голосами против 44 на малолюдной сессии этого органа, насчитывающего 577 членов", - говорится в статье.

По мнению Вэсси, на это голосование повлиял Кремль.

"Заявления России, что Вашингтон виноват в кризисе на Украине, нашло слушателей в тех французских политических кругах, в которых антиамериканизм почти всегда на поверхности", - отмечает автор статьи.

"Когда французские политики тепло говорят о России, это дает им возможность плохо говорить о Соединенных Штатах", - сказал Тома Гомар, директор Французского института международных отношений.