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6 октября 16, 14:20
Пентагон уже строит базу для ключевой битвы в Ираке
Ирак
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Город Мосул является важнейшим опорным пунктом боевиков ИГИЛ.
Город Мосул является важнейшим опорным пунктом боевиков ИГИЛ.

США присутпили к строительству военной базы обеспечения, которая будет использоваться в ходе наступления на удерживаемый "Исламским государством" город Мосул в Ираке, пишет Milliyet.

Опорный пункт располагается в 15 километрах от Мосула и имеет важное стратегическое значение для поддержки наступающих сил. Планируется, что бойцы американских ударных подразделений начнут прибывать в лагерь после 10 октября.

По словам одного из командиров курдского ополчения (пешмерга), предстоящая битва за Мосул будет одной из ключевых в борьбе с ИГИЛ, так как город является важнейшим опорным пунктом боевиков.

29 сентября сообщалось, что США направят в Ирак 615 военнослужащих для оказания помощи правительственным войскам в подготовке штурма города Мосул.

Ранее в Ираке погибли 20 ополченцев в результате ошибочного авианалета международной коалиции во главе с США.
Korrespondent
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