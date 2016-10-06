Уличного художника Бэнкси впервые засняли на видео

Британского андерграундного художника стрит-арта Бэнкси, личность которого до сих пор не установлена, якобы сняли на видео. Запись была сделана в Мельбурне в Австралии, передает The Daily Mail.

Снять художника смогла жительница города, блуждая по вечерним улицам. В кадр он попал как раз во время завершения очередного своего графити, помеченном подписью "Бэнкси".

Мужчина попытался скрыться, однако это далось ему не так просто, поскольку женщина устроила за ним погоню. Попав в кадр, он попытался спрятать свое лицо, и тем не менее видно, что автор граффити довольно молод и в очках. Полностью рассмотреть лицо помешал шарф, которым он прикрывался.

Бэнкси - один из самых интригующих современных художников. Вокруг его биографии до сих пор ведется много споров. Остается неустановленным имя уличного автора, которого якобы зовут либо Роберт, либо Робин. В этом году ряд ученых из колледжа Королевы Марии заявил, что именно последний вариант является правильным.



