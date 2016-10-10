ИГИЛ обучает детей стрельбе с 6 лет, чтобы в 12 они погибли

"Интервью продолжалось почти час, когда Таим, худой черноглазый мальчик, начал ерзать. 8-летний ребенок попросил бумагу и откинулся в огромном кресле отеля, рисуя свои воспоминания", - пишет The Washington Post.

Он нарисовал сцену в небольшом парке возле его дома, месте, где он играл до того, как вооруженные бородатые люди захватили город. "Толпа в парке собралась вокруг двух фигур, и Таим четко их запомнил: человек с одним глазом и лысый человек, который, казалось, был чем-то рассержен", - говорится в статье.

"Он казался очень злым", - сказал Таим, рассказывая о лысом человеке на его рисунке.

"У второго человека не было глаза - они уже оставили его без глаза, видите? - спросил он, указывая на вторую фигуру. - А потом другие люди встали у него за спиной, а голова одноглазого просто упала".

"В течение двух лет с момента основания самопровозглашенного халифата в Ираке и Сирии, по некоторым оценкам, 6 млн человек живут под властью "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в РФ. - Прим. ред.). По крайней мере, треть из них - около 2 млн человек - моложе 15 лет. Это, в прямом смысле слова, дети халифата", - пишут авторы статьи Суад Мехеннет и Джоби Уоррик.

The Washington Post взяла интервью у пяти мальчиков, чьи семьи бежали с территории "Исламского государства", в том числе у Таима, сирийского беженца, опрошенного недалеко от его временного убежища в Европе.

Некоторые из них, как Таим, оказались в школах и тренировочных лагерях террористической группировки. Изолировав их от семей, их учили стрелять из винтовки и бросать гранаты и поощряли добровольно стать террористами-смертниками. Некоторые рассказали о том, что их сделали свидетелями - и даже соучастниками - казней заключенных, пишет издание.

"Гуманитарные работники, которые регулярно взаимодействуют с такими детьми и подростками, говорят о глубоких психологических травмах, которые могут быть одними из самых долговременных последствий существования "Исламского государства", подготавливающих почву для новых циклов насилия и экстремизма через много лет после того, как сам халифат будет стерт с лица земли", - отмечают журналисты.

Таиму было 6 лет, когда боевики с черными флагами въехали в его родной город Ракку, говорится в статье.

До "Исламского государства" повседневная жизнь вращалась вокруг семьи, игр и его местной школы, которую он обожал. "Я любил школу", - сказал он с улыбкой, назвав своими любимыми предметами математику, ИЗО и физкультуру.

Сначала новые оккупанты города закрыли его школу, превратив здание в военную базу. Когда ученикам, наконец, разрешили вернуться туда через несколько месяцев, боевики все еще были там, сообщает издание.

"Сначала они давали нам игрушки, - рассказывает Таим, - но когда начались уроки, они были очень серьезны. Они в основном рассказывали нам об исламе".

Таим вспоминал, как его новые учителя обращали особое внимание на одну историю из жизни пророка Мухаммеда. В ней основатель ислама наказал нескольких похитителей верблюдов, вырвав у них глаза и отрубив конечности.

"Со временем "Исламское государство" заменило традиционные учебники новыми, написанными и опубликованными самими террористами", - говорится в статье.

"Для совсем маленьких детей уроки арифметики и письма иллюстрируются картинками с ружьями, гранатами и танками. В учебниках по естественнонаучным предметам и истории для учеников постарше прославляется мученичество, а создание "Исламского государства" изображается как главное достижение человечества", - говорится в статье.

"Они пытаются создать поколение джихадистов. Это значит не просто исповедовать правильную религию, но и быть в состоянии бороться. Речь идет о том, чтобы убедить молодых людей, что только их взгляд на мир является правильным, а у всех остальных - нет", - говорит Джейкоб Олидорт (Вашингтонский институт ближневосточной политики).

Таим часто вспоминал, что учителя "Исламского государства" призывали детей заниматься доносительством, незамедлительно сообщая о любых действиях родителей, которые нарушали бы религиозные законы или предполагали бы, что они не согласны с правилами группировки, пишет газета.

Его родители формально соблюдали требования ИГИЛ, но беспокоились о том, что жизнь в условиях этого режима сильно влияет на их старшего сына, отмечает издание.

Но больше всего их подтолкнули к действиям события того дня, когда Таим прибежал домой и начал собирать вещи, заявив, что его выбрали для отправки в специальный тренировочный лагерь для мальчиков, говорится в статье.

Таим настаивал на том, что уехать из дома, чтобы записаться в лагерь, "была его воля", и обвинил родителей в том, что они пренебрегают его религиозным образованием, рассказывает его мать.

"Для него лагерь был сочетанием интересных мероприятий - спорта, конкурсов и учебной стрельбы - с солидной порцией религиозной обработки. Многие из его школьных друзей тренировались вместе с ним, наряду с иностранцами: подростками и мальчиками из далеких мест, таких как Египет, Пакистан и Узбекистан", - пишут авторы.

"Семья собрала все деньги, которые у нее были. Однажды, когда Таим был дома, они выскользнули из Ракки, давая взятки на КПП и пунктах пересечения границы, а затем присоединились к потоку беженцев, направляющихся из Турции в Северную Европу", - говорится в статье.

"Тем не менее, даже в мирной, процветающей Северной Европе "Исламское государство" порой оказывается ужасающе близким. Мать Таима описывает периодические приступы истерики, во время которых мальчик кричит и не может остановиться. Он подробно рассказывает о своем опыте в тренировочном лагере и внезапно замолкает", - пишет издание.

Во время таких периодов, по словам матери, 8-летний мальчик становится тихим и отстраненным, словно покоряясь печальной судьбе, которой он не может избежать.

"Теперь я принадлежу к людям ДАИШ", - говорит он.