Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.82
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
28.77
USD
25.79
RUB
0.41
EUR
29.19
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Мир
11 октября 16, 09:22
Возвращение РФ в ПАСЕ может вызвать кризис
пасе
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы может дискредитировать Ассамблею.

Это стане началом кризиса, поскольку Ассамблея несет основные риски от возвращения россиян. Такое мнение высказал в понедельник вечером, 10 октября, в эфире одного из украинских телеканалов постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, если все-таки, правдами и неправдами, России удастся в следующем году вернуться, не выполнив при этом требования резолюций, но заставив Ассамблею измениться ради россиян, это будет эскалацией кризиса самой Ассамблеи, а главное ее дискредитации. Мы научились воевать с русскими на разных фронтах, но сама Ассамблея от такого шага потеряет свой статус авторитетной международной институции, - считает Кулеба.

Напомним, члены ПАСЕ не хотят возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули его из-за санкций.

Как сообщал УРА-Информ, вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в понедельник на заседании в Парламентской ассамблеи Совета Европы не позволила внести изменения в регламент организации, которые могли способствовать возвращению представителей России в ПАСЕ.
URA-Inform
Ещё по теме:
Ирина Геращенко берет командира "Айдара" на поруки
Киев не видит условий для спецстатуса Донбасса
Кучма вылетел в Минск на заседание контактной группы
Геращенко хочет создать большой музей в Бабьем Яру
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пять причин поражения партии Саакашвили на выборах в Грузии
noimageВ 60 странах мира пройдет акция "Стоп Путин"
noimageИГИЛ обучает детей стрельбе с 6 лет, чтобы в 12 они погибли
noimageПутин целенаправленно возрождает 30-е годы прошлого века
noimageПлатье с "Путиным-ангелом" произвело фурор в соцсетях - Фото
Лента новостей
Загрузка...