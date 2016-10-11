Возвращение РФ в ПАСЕ может вызвать кризис

Это стане началом кризиса, поскольку Ассамблея несет основные риски от возвращения россиян. Такое мнение высказал в понедельник вечером, 10 октября, в эфире одного из украинских телеканалов постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, если все-таки, правдами и неправдами, России удастся в следующем году вернуться, не выполнив при этом требования резолюций, но заставив Ассамблею измениться ради россиян, это будет эскалацией кризиса самой Ассамблеи, а главное ее дискредитации. Мы научились воевать с русскими на разных фронтах, но сама Ассамблея от такого шага потеряет свой статус авторитетной международной институции, - считает Кулеба.

Напомним, члены ПАСЕ не хотят возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули его из-за санкций.

Как сообщал УРА-Информ, вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в понедельник на заседании в Парламентской ассамблеи Совета Европы не позволила внести изменения в регламент организации, которые могли способствовать возвращению представителей России в ПАСЕ.