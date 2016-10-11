Выбор Украины: прогресс или дестабилизация

"Инвесторы, вложившие деньги в украинские активы, были вознаграждены в связи с улучшением экономических показателей в стране, - сообщает в Financial Times старший партнер московской консалтинговой фирмы Macro-Advisory Крис Уифер и приводит статистические данные о росте украинской экономики. - Теперь вопрос в том, может ли твердый прогресс, достигнутый украинской экономикой за последние 12 месяцев, продолжиться и привести к еще большему росту активов, или Украина войдет в более сложную и опасную фазу, которая может помешать восстановлению ее экономики и снова вызвать у инвесторов представление, что рискованность вложений в нее повысилась".

По мнению журналиста, самыми большими осложнениями грозит растущее недовольство общества режимом экономии - в частности, удвоением тарифов на газ. В статье говорится, что в конце октября или в ноябре, когда придут первые счета по новым тарифам, оппозиционные партии планируют провести массовые протесты, и опросы общественного мнения показывают, что у этих акций может оказаться много сторонников. Опросы показывают также, что правящая коалиция во главе с Порошенко теряет сторонников. Если бы в эти выходные прошло голосование, Юлия Тимошенко получила бы большинство голосов на президентских выборах, а ее партия "Батькивщина" - большинство мест в Раде. Уифер не исключает, что оппозиция будет добиваться досрочных выборов следующей весной, и протесты против роста цен на коммунальные услуги могут стать катализатором этого процесса.

"Конечно, первый путь, по которому украинское правительство может уйти от протестов и досрочных выборов - сделать так, чтобы у его кампании по борьбе с коррупцией в госсекторе появились результаты. Другой путь - показать, что результаты дают меры экономии. Для этого будет немаловажным вернуться в график выполнения программы МВФ, - говорится в статье. - Выполнение условий возобновления графика выплат во многом будет зависеть от того, как будет использоваться информация, собранная в новой электронной системе отчетности, которая в рамках усилий по борьбе с коррупцией требует от всех государственных чиновников и госслужащих открыто декларировать свои доходы и активы. (...) Демонстрация эффективного внедрения [данной системы] не только обеспечит киевскому правительству дальнейшие своевременные выплаты от МВФ, но и лишит оппозицию хотя бы части поводов для атаки".