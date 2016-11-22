Во Франции полиция предотвратила новые теракты

Власти Франции смогли предотвратить новые теракты на территории страны, сообщил глава МВД Бернар Казнев.

По его словам, на минувших выходных в Марселе и Страсбурге прошли полицейские операции, в результате которых была задержана группа предполагаемых исламистов. Как уточнил министр, речь идет о семи подозреваемых, в числе которых не только французы, но также выходцы из Марокко и Афганистана.

"Все задержанные лица были связаны с террористическими группировками и планировали атаки на территории Франции. Таким образом, нам удалось предотвратить новые теракты", – сказал Казнев.

С начала года, сообщил глава МВД, во Франции по подозрению в террористической деятельности задержали 418 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, режим чрезвычайного положения во Франции был введен в ноябре 2015 года, после терактов в Париже, когда погибли 130 человек.

Летом нынешнего года были совершены новые атаки: в июле был совершен теракт в Ницце, жертвами которого стали 86 человек, а буквально через две недели террористы убили пожилого священника в церкви под Руаном.