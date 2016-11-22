Кто выдал Луговому лицензию на убийство Литвиненко?

"Ровно десять лет назад Александр Литвиненко умирал долгой и мучительной смертью в лондонской больнице. 44-летний Литвиненко - бывший агент КГБ с неоднозначной репутацией, бежавший в Великобританию после ссоры со зловещим самовластием Владимира Путина - был отравлен полонием-210, смертоносным изотопом, тайно подлитым к нему в чай в баре отеля в Мэйфэйре", - сообщает Марк Франкетти в The Times.

"Дожидаясь в Москве аудиенции с человеком, которого Скотланд-Ярд все еще разыскивает по обвинению в этом убийстве, я изумляюсь уникальности судьбы Андрея Лугового. Луговой - один из немногих людей в мире, чья жизнь обрела головокружительный поворот к лучшему только после того, как его обвинили в таком резонансном преступлении - первом доказанном убийстве с помощью редкого и очень радиоактивного изотопа, - говорится в статье. - За десять лет избегания экстрадиции в Великобританию (...) охранный бизнес Лугового расцвел, сделав его мультимиллионером. Луговой также начал успешную политическую карьеру. В сентябре его в третий раз избрали в Думу - нижнюю палату российского парламента, - в которой он также является членом оборонного комитета".

"Я впервые встретился с Луговым десять лет назад, сразу после того, как его заподозрили в соучастии в отравлении Литвиненко. Бывший агент КГБ еще умирал. Его лицо превратилось в незабываемую маску смерти, когда его волосы выпали из-за отравления радиацией. Британские эксперты-токсикологи еще не выяснили, что погубившее его вещество - полоний-210. Когда через несколько дней они сделали это открытие, обнаружилось, что Луговой несколько раз оставил радиоактивный след после встречи с Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Мне тоже пришлось пройти проверку на заражение, так как я подходил близко к Луговому, - и Скотланд-Ярд пригласил меня на неофициальную беседу", - вспоминает Франкетти.

"За десять лет, прошедшие с момента убийства, ни одному иностранному журналисту не удалось провести с Луговым столько времени, сколько мне. Мы встречались десятки раз во множестве разных ситуаций, официально и неофициально, - сообщается далее. - За эти десять лет время, проведенное с Луговым, было путешествием, спутавшим мои ожидания. Я подозревал его, потом верил ему, когда он все отрицал, потом еще больше запутался. Со временем он начал мне нравиться - несмотря на мою полную теперь убежденность, что он точно был соучастником убийства".

"Луговой знает, что я думаю, что он лжет, и я знаю, что ему придется и дальше притворяться невиновным. В конце концов, разве у него есть выбор? И все же он не ответил отказом ни на одну из моих многочисленных просьб об интервью и всегда вежливо соглашался встретиться для неофициальной беседы. За исключением единственного самого главного вопроса, на который он не мог ответить честно - "Вы это сделали?", - он всегда был открытым, откровенным и разумным, - говорится в статье. - (...) Для меня, в моем безнадежном и доводящем до безумия квесте с задачей раскрыть убийство Литвиненко, ключевым всегда был вопрос, оставшийся без ответа: какова была настоящая глубина вовлеченности Лугового и Ковтуна? Узнав это, можно разгадать все остальные загадки одного из самых громких и наглых убийств в современной истории Великобритании".

"Вот в чем мы можем быть уверены: несмотря на все свои горячие отрицания, Луговой и Ковтун подмешали в чай Литвиненко полоний-210. Радиоактивный след, который они оставили на сиденьях самолета, в номерах отелей, офисах и лондонском баре, где был отравлен Литвиненко, говорит сам за себя. Более того: он научно доказан", - утверждает Франкетти.

"Кто именно в Москве заказал убийство и почему? - спрашивает журналист. - Чего они надеялись достичь, убив Литвиненко? Кто выбрал Лугового и Ковтуна как исполнителей убийства? Когда и где? Что именно знали предполагаемые убийцы и на что они, по их мнению, согласились? Вот ключевые вопросы, которые донимали меня все время, пока я находился на уникально близком расстоянии от Лугового".

"Я не верю, что Луговой - хладнокровный убийца. Не потому, что он показал мне свою человеческую и привлекательную сторону, а потому, что ни один беспощадный киллер, отправленный Россией на сверхсекретную миссию, не вел бы себя так, как вел себя Луговой до и после убийства. Даже британская полиция полагает, что Луговой и Ковтун не знали, что имеют дело с полонием. Если бы они это знали, не обращались бы с ним так неосторожно. В одном случае Луговой попытался избавиться от смертоносного вещества, слив его в раковину номера в лондонском отеле, и оставил повсюду высокорадиоактивные следы. Позже он даже умудрился случайно заразить радиацией своих детей", - говорится в статье.

"По одной из теорий, российские спецслужбы давлением или шантажом заставили Лугового совершить убийство, а выбрали его, потому что он был знаком с Литвиненко, который очень осторожно выбирал, с кем встречаться, так как боялся стать мишенью убийцы, - передает журналист. - Но такая многоопытная тайная полиция, как российская, едва ли пошла бы на высокие риски, связанные с принуждением кого-то к совершению такого преступления, как убийство Литвиненко. Более вероятно, что кураторы Лугового не сказали ему, что влитое им в чай вещество убьет Литвиненко. Что думал Луговой о составе вещества, с которым работал, и цели его применения - недостающие частицы пазла. Узнав эти два факта, можно будет понять, чего планировали добиться заказчики убийства Литвиненко, думая, что полоний-210 не обнаружат, и почему Луговой оказался соучастником преступления".

"Недавно я спросил Лугового, чиста ли его совесть, - сообщает Франкетти. - "Да, - сразу сказал он. - Я сплю хорошо". Я ему верю - не потому, что считаю его невиновным, а потому что полагаю, что он совершил убийство, либо будучи убежденным, что поступает правильно, либо потому, что не знал, что убивает. Так жалеет ли он о чем-нибудь?"

"Если бы я мог вернуть время назад, я изменил бы только одно: не стал бы вести дела с Литвиненко, вот и все, - сказал Луговой. - Когда он вдруг ни с того ни с сего позвонил мне поговорить о бизнесе, мне надо было быть осторожнее и отказать ему".

"Много раз я просил Лугового пообещать мне прийти и прошептать правду мне на ухо, когда я буду умирать. Он сказал, что сделает это. Конечно, это просто слова. И угнетающая реальность такова: семья Литвиненко никогда не добьется правосудия, и вся правда о его убийстве никогда не выйдет на свет. Возможно, это самая красноречивая улика против постсоветской России - ее дико глубоко укорененная неспособность быть честной по поводу своего темного прошлого. И это не изменится - на нашей памяти", - резюмирует автор.