Россия плюет на международное правосудие

"Объявление о решении Москвы не ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) представляется попыткой отвлечь внимание от подозрений, нависших, в том числе, над головами российских граждан", - пишет Этьен Анри, доктор права, научный сотрудник Брюссельского свободного университета в статье, опубликованной в Le Temps.

В среду, 16 ноября 2016 года, российские власти объявили о решении не ратифицировать Римский статут 1998 года, учредивший МУС. "Выбранный момент, кажется, указывает на то, что данное объявление вписывается в рамки ловкой стратегии политической коммуникации Кремля", - считает эксперт.

Российская Федерация подписала вышеупомянутый документ 13 сентября 2000 года, в начале первого президентского мандата Путина. "Подписание всегда предшествует возможной ратификации, - поясняет автор. - Эта процедура проводится в два этапа, позволяя правительствам получить разрешение от компетентных органов внутренней власти - как правило, парламента - прежде чем непоколебимо обязать государство соблюдать договор".

Россия не могла "выйти" из договора, как часто пишет пресса. Юридически и логически невозможно "отозвать" поставленную подпись, полагает эксперт. После того как текст согласован между сторонами, он не может быть оспорен, за исключением, конечно, возобновления переговоров по изменению или пересмотру договора.

"Кроме того, такое решение не влечет за собой защиту российских граждан от преследований в случае совершения ими преступлений, подпадающих под компетенцию МУС, - в настоящее время речь идет о геноциде и о преступлениях против человечности", - продолжает эксперт.

"Тот факт, что лицо имеет гражданство государства, не являющегося членом МУС, не мешает его судить, если это лицо совершило преступления, входящие в сферу компетенции МУС. Иными словами, не исключено, что подобные преследования будут предприняты по следам преступлений, совершенных на территории Грузии и Украины - в ближайшие месяцы или годы", - уточняет эксперт.

"Что касается Украины, полномочия МСУ проистекают из согласия украинского правительства. В "Отчете о деятельности, проводимой в 2016 году в рамках предварительного расследования", который опубликован 14 ноября, Прокуратура Украины квалифицировала российское присутствие в Крыму как оккупацию - а следовательно, международный вооруженный конфликт", - указывает эксперт.

"При подобных обстоятельствах выбор российским правительством даты для сообщения о своем решении, всего два дня спустя после опубликования отчета Прокуратуры, представляется попыткой отвлечь внимание СМИ от существа обвинений, нависших над головой, в том числе, российских граждан", - рассуждает автор.

"В случае с Сирией Россия и Китай в мае 2014 года наложили вето на проект резолюции, поддержанной 65 странами-членами ООН, в том числе Швейцарией, которая позволяла возбуждать уголовные дела по преступлениям, совершенным в Сирии начиная с марта 2011 года", - сообщает эксперт.

"Таким образом, присутствует доля лицемерия в обвинении России, что Международный уголовный суд недостаточно независим и эффективен", - подытоживает Анри.