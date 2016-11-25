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25 ноября 16, 17:08
В Британии убит эксперт по делу Литвиненко
полиция британия
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В полиции проверяют версии убийства и самоубийства.
В полиции проверяют версии убийства и самоубийства. Британский эксперт по радиации Мэтью Панчер, который расследовал гибель бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко, был найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает The Times.

На теле Панчера были обнаружены многочисленные раны, сделанные двумя ножами. Патологоанатом в итоговом заключении написал, что Панчер нанес их сам себе, однако отказался категорически исключить версию о том, что это было убийство.
 
Как отмечает издание, за пять месяцев до самоубийства 46-летний Панчер побывал в России.
 
Напомним, бывший сотрудник российских спецслужб Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Он неоднократно критиковал Путина, а находясь при смерти сказал своему отцу, что его отравил президент России, писали британские СМИ.
 
Лондон обвинил в убийстве Литвиненко бывшего офицера Главного управления охраны РФ Андрея Лугового и потребовал его выдачи от России. Москва отказалась выдавать российского гражданина и обвинила Лондон в политической ангажированности расследования.
Korrespondent
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