В Британии убит эксперт по делу Литвиненко

На теле Панчера были обнаружены многочисленные раны, сделанные двумя ножами. Патологоанатом в итоговом заключении написал, что Панчер нанес их сам себе, однако отказался категорически исключить версию о том, что это было убийство.

Как отмечает издание, за пять месяцев до самоубийства 46-летний Панчер побывал в России.

Напомним, бывший сотрудник российских спецслужб Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Он неоднократно критиковал Путина, а находясь при смерти сказал своему отцу, что его отравил президент России, писали британские СМИ.

Лондон обвинил в убийстве Литвиненко бывшего офицера Главного управления охраны РФ Андрея Лугового и потребовал его выдачи от России. Москва отказалась выдавать российского гражданина и обвинила Лондон в политической ангажированности расследования.