Какими будут отношения между Кубой и США после смерти Кастро

Кончина лидера кубинской революции Фиделя Кастро может стать преградой для дальнейших усилий по нормализации отношений между Гаваной и Вашингтоном, пишет испанская газета El Pais.

"Смерть Фиделя Кастро добавляет неясности в вопрос о будущем нормализации отношений между США и Кубой, которая и так оказалась под вопросом после победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Избранному президенту США предстоит решать, продолжать или прервать диалог с Гаваной, начатый его предшественником — демократом Бараком Обамой", — отмечает издание.

Читайте также: СКОНЧАЛСЯ ФИДЕЛЬ КАСТРО (ФОТО, ВИДЕО)



El Pais поясняет, что Кастро в свое время не стал выступать против инициативы его брата — нынешнего лидера Кубы Рауля Кастро о начале дипломатического диалога с США. В Гаване восприняли такую позицию как молчаливое согласие на попытку сближения с Вашингтоном. Однако, как отмечается в статье, это не означает, что в нынешнем кубинском руководстве все поддерживали данную политику.

В свою очередь, Трамп в ходе предвыборной кампании называл ошибкой диалог с Гаваной. Он выступал за сохранение всех введенных США ограничительных мер в отношении Кубы до тех пор, пока в Гаване не возьмут курс на демократические перемены.

El Pais подчеркивает, что, вероятно, после вступления в должность Трамп не изменит своего мнения. На это, в частности, указывает его решение назначить в свою будущую администрацию ряда известных сторонников продолжения эмбарго против Кубы.

Ранее нынешний кубинский лидер Рауль Кастро объявил о смерти его брата Фиделя в возрасте 90 лет.

Отношения между США и Кубой начали улучшаться с приходом к власти Барака Обамы. Американский лидер в марте приехал на Кубу, где встретился с нынешним лидером страны Раулем Кастро. Это стало первым визитом президента США на остров с 1928 года.

Многие американские компании сейчас уже открыто начали выходить на кубинский рынок, хотя часть ограничений на работу на острове сохраняется.



