Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.17
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.05
USD
25.58
RUB
0.39
EUR
28.66
USD
26.85
RUB
0.42
Новости
Мир
29 ноября 16, 18:48
Цель операции Эрдогана в Сирии - смещение Асада
Эрдоган
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Турецкие войска, по его словам, находятся на сирийской земле для установления справедливости.
Турецкие войска, по его словам, находятся на сирийской земле для установления справедливости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начал военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению Башара Асада.

"По моим оценкам, около миллиона человек погибли в Сирии. Эти смерти все еще продолжаются... Где ООН? Что она делает? Она в Ираке? Нет. Мы призывали проявлять терпение, но в конце концов мы не выдержали и вынуждены были войти в Сирию вместе со Свободной сирийской армией", - цитирует его Hurriyet Daily News.

Он также добавил, что турецкие войска не претендуют на сирийскую землю и находятся там для установления справедливости: "Мы вошли туда, чтобы положить конец правлению тирана Асада, который установил государственный террор. Мы не входили по какой-то другой причине".

Операция Щит Евфрата, которую проводит Сирийская освободительная армия при поддержке ВС Турции и сил международной коалиции, возглавляемой США, продолжается на севере Сирии с 24 августа. 

Ранее Корреспондент.net сообщал, что турецкие военные приняли участие в наступлении на Мосул, считающийся последним оплотом ИГИЛ.
Korrespondent
Ещё по теме:
Россия больше не поддерживает Международный уголовный суд
Сирия отвергла автономию восточного Алеппо
Чего же Путин хочет от Трампа?
Россия поставила в Сирию топливо в обход санкций
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Нидерландах запретили носить паранджу и балаклавы
noimageПоклонники Путина: Все русофильские партии Европы
noimageПутин укрепляет связи с европейскими правыми популистами
noimageБритания ждет, что Трамп даст мощный отпор Путину
noimageЗачем Россия и Иран выигрывают войну для Асада?
Лента новостей
Загрузка...