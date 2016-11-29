Цель операции Эрдогана в Сирии - смещение Асада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начал военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению Башара Асада.

"По моим оценкам, около миллиона человек погибли в Сирии. Эти смерти все еще продолжаются... Где ООН? Что она делает? Она в Ираке? Нет. Мы призывали проявлять терпение, но в конце концов мы не выдержали и вынуждены были войти в Сирию вместе со Свободной сирийской армией", - цитирует его Hurriyet Daily News.

Он также добавил, что турецкие войска не претендуют на сирийскую землю и находятся там для установления справедливости: "Мы вошли туда, чтобы положить конец правлению тирана Асада, который установил государственный террор. Мы не входили по какой-то другой причине".

Операция Щит Евфрата, которую проводит Сирийская освободительная армия при поддержке ВС Турции и сил международной коалиции, возглавляемой США, продолжается на севере Сирии с 24 августа.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что турецкие военные приняли участие в наступлении на Мосул, считающийся последним оплотом ИГИЛ.