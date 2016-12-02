Западу придется признать, что Асад победит в Сирии

"Возможно, это все мое воображение. Но у меня сложилось впечатление, что, несмотря на то, что в Сирии развиваются одни из наиболее значительных событий с момента начала конфликта, Запад в целом - но Великобритания в особенности - решил это не замечать", - пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски.

На прошлой неделе в Алеппо, если не во всей Сирии, началось что-то, весьма напоминающее развязку, и это либо проигнорировали, либо отнеслись к этому с тем же осуждением и причитаниями, что и прежде, отмечает она.

"Мой вопрос состоит в следующем. Принимая во внимание, что сирийские правительственные войска при поддержке российских военно-воздушных сил в настоящее время продвигаются в удерживаемый повстанцами Восточный Алеппо (и не ясно, кем являются эти повстанцы на самом деле), какой ответ является более гуманным?" - задается вопросом журналистка.

"Надо ли США, ЕС, Великобритании - или еще кому-то - призвать к новому перемирию, пообещать больше оружия, даже отправить (новые) силы спецназа, чтобы помочь тем, кого мы по-прежнему предпочитаем называть "умеренными" оппозиционными силами на местах? Или же надо - хотя это, несомненно, является жестоким и бессердечным - оставить их в покое и позволить неизбежному произойти скорее раньше, чем позже?" - рассуждает она.

"Ответ на этот вопрос должен быть очевиден. Любые или все составляющие первого варианта только продлят агонию Алеппо. Если говорить более конкретно, то может показаться, что США, если не ЕС и Великобритания, уже выбрали второй вариант, но предпочитают не признаваться в этом до поры до времени", - полагает Дежевски.

Смена режима - которая, несмотря на различные повороты, по существу, оставалась сутью политики Запада - не произойдет, по крайней мере, не так, как предполагали США и другие страны, говорится в статье.

Впоследствии прозвучат заявления, что антиасадовская оппозиция была предана своими западными покровителями, подобно тому как уже утверждают, что неспособность Обамы отреагировать на нарушение его "красной линии" по химическому оружию не только помогла Асаду, но и создала вакуум, который заполнила Россия, пишет автор.

"Однако более точной версией может быть то, что оппозиция Асаду всегда была слишком раздробленной, чтобы выполнить взятую на себя задачу, и что США, Великобритания и другие, вновь соблазнившиеся убеждениями диаспоры, не должны были оказывать ей даже ту поддержку, которая имела место", - говорится в статье. И, когда задается вопрос об ответственности за катастрофу в Сирии, то ответ должен быть: да, Асад начал это, но мы, Запад, затянули конфликт, сделали его более затратным и сложным, чем он мог бы быть в противном случае, считает Дежевски.