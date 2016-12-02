Сотрудник спецслужб ФРГ оказался исламистом и порнозвездой

"Нарочно не придумаешь", - так комментирует случившееся журналистка Джозефина Хютлин в статье в The Daily Beast. Две недели назад 51-летний Роке М. работал в немецкой спецслужбе - Федеральном ведомстве по защите конституции Германии (BfV). Ему было поручено следить за исламистскими кругами в стране. Теперь Роке М. находится за решеткой.

"Этот немецкий гражданин, уроженец Испании, женатый отец четырех детей, обвиняется в том, что под вымышленным именем зашел в интернет-чат, популярный среди воинствующих исламистов, раструбил, что работает в спецслужбах, и предложил другому пользователю устроить акт насилия против "неверных", - напоминает издание. Но собеседник оказался его коллегой по BfV, и на следующий день М. был арестован.

На допросе М. сознался, что два года назад тайно принял ислам, а в спецслужбу внедрился "по воле Аллаха". Он уверял, что существует более масштабный план внедрения агентов в BfV.

Издание сообщает, что М. был принят на работу в апреле этого года. Глава BfV Ханс-Георг Маасен утверждает, что вначале его проверили, соблюдая "строжайшие" предосторожности.

Но, похоже, М. вел двойную жизнь. По некоторым сведениям, при обыске в его квартире были найдены видеозаписи гей-порнофильмов, в которых М. играл под тем же псевдонимом, под которым зашел в чат исламистов.

Журналист Ханс Лейендекер сказал в интервью изданию, что эта история навлекла бы на BfV намного больше неприятностей, не будь М. столь эксцентричной личностью. "Он женат, его супруга - врач, но одновременно он звезда гей-порно, католик и салафит. Никто не знает, кто он такой на самом деле, да он и сам, похоже, этого не знает", - заметил Лейендекер.

Автор замечает: в Германии ввиду ее исторического опыта работа в спецслужбах - не столь почетное занятие, как в некоторых других странах. "Найти людей с надлежащей квалификацией всегда было трудно", - говорит Лейендекер.

Когда два года назад BfV разместила в газетах объявление о приеме на работу, откликнулось так мало соискателей, что Маасен был вынужден обратиться к обществу - заверить, что объявление не было шуткой. "Теперь, конечно, это уже не кажется смешным", - пишет автор.