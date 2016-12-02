Украинцам станет легче попасть в Польшу

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.





"Мы должны построить новые пункты пропуска, и об этом есть четкая договоренность. Выделены средства, внесены соответствующие изменения в украинский бюджет, в том числе по моей инициативе", - сказал он.





Порошенко напомнил, что ранее польская сторона приняла решение о выделении кредита в $100 млн для развития инфраструктуры.





Также стороны работают над созданием совместных пунктов пропуска.





"Мы договорились, что в ближайшее время откроем еще 4 совместных пунктов пропуска, и их будет работать 8", - сказал он.









Порошенко заявил о искусственной проблеме с попытками уклонения от налогов при ввозе иностранных транспортных средств.





"Правительство должно рассмотреть эти вопросы, возможно выделить отдельные пункты пропуска, через которые оформлять эти автомобили. Чтобы не мешать туристам, предпринимателям, студентам, другим категориям граждан, которые должны свободно, без очередей, пересекать украинско-польскую границу", - сказал он.





"Если говорить о злоупотреблениях, то мной, и уверен, нашими польскими коллегами будут даны соответствующие распоряжения для устранения любых препятствий", - добавил Порошенко.







