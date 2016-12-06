Эрдоган в угоду Путину подписал закон о Турецком потоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Российской Федерацией о строительстве газопровода Турецкий поток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана во вторник, 6 декабря.

Решение также обнародовано в официальном издании Resmi Gazete и вступило в силу.





Отметим, парламент страны одобрил соглашение с Россией по строительству газопровода Турецкий поток 1 декабря.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, работы по прокладке газопровода Турецкий поток начнутся в начале 2017 года.





Напомним, Турецкий поток предусматривает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря. Первая нитка будет для поставок газа на турецкий рынок, вторая – для транзита топлива в Европу. Планируется, что проект будет закончен в декабре 2019 года.



