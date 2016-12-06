Бернар Казнёв назначен новым премьером Франции

Напомним, что до этого данную должность занимал Мануэль Вальс. Ныне же чиновник собрался участвовать в гонках за кресло государства.

"Я назначил премьер-министром Бернара Казнева и я попросил его сформировать новое правительство", – подчеркнул Олланд. Как передает Le Figaro, сегодня, 6 декабря, Мануэль Вальс побывал в Елисейсом дворце, оставив его после 35 минут переговоров с Франсуа Олландом.

Отмечается, что Вальс прибыл во дворец около 8:30 по местному времени, дабы подать в отставку.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Олланд заявил о своем намерении поговорить с нынешним американским лидером Дональдом Трампом. Во Франции появился новый премьер