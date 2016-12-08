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8 декабря 16, 09:10
Порошенко: Есть обнадеживающие новости из Брюсселя
Порошенко
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Президент Петр Порошенко сообщил, что в Евросоюзе нашли компромисс относительно механизма приостановления безвизового режима
В Евросоюзе нашли компромисс относительно механизма приостановления безвизовых режимов. Об этом президент Петр Порошенко сообщил у себя в Facebook.

"Обнадеживающие новости из Брюсселя по результатам моих постоянных контактов с лидерами ЕС. Компромисс относительно механизма приостановления безвиза найден. Теперь слово за Советом ЕС на уровне послов и Европарламентом", - заявил Порошенко.

29 ноября встреча в рамках трехсторонних консультаций относительно механизма приостановки безвизового режима, которая состоялась во вторник, завершилась без принятия решения.

Дата рассмотрения документа, регламентирующего отмену визового режима между ЕС и Украиной, сдвинулась на начало 2017 года.
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