Порошенко: Есть обнадеживающие новости из Брюсселя

В Евросоюзе нашли компромисс относительно механизма приостановления безвизовых режимов. Об этом президент Петр Порошенко сообщил у себя в Facebook.





"Обнадеживающие новости из Брюсселя по результатам моих постоянных контактов с лидерами ЕС. Компромисс относительно механизма приостановления безвиза найден. Теперь слово за Советом ЕС на уровне послов и Европарламентом", - заявил Порошенко.





29 ноября встреча в рамках трехсторонних консультаций относительно механизма приостановки безвизового режима, которая состоялась во вторник, завершилась без принятия решения.





Дата рассмотрения документа, регламентирующего отмену визового режима между ЕС и Украиной, сдвинулась на начало 2017 года.