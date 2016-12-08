Шушкевич: Моя охота с Ельциным убила СССР

"Человек, подпись которого фактически распустила Советский Союз ровно 25 лет назад (...), признал, что это не входило в его намерения, когда он ехал на судьбоносную встречу", - сообщает Алек Лун в Independent.

"Беловежские соглашения, подписанные в Белоруссии 8 декабря 1991 года, разрушили Советский Союз и направили входившие в него республики на путь к государственности, - говорится в статье. - Однако Станислав Шушкевич, тогдашний председатель Верховного совета Белоруссии, не планировал "поднимать вопрос о том, что такое Советский Союз и как он должен существовать", когда отправлялся на встречу с Борисом Ельциным (Россия) и Леонидом Кравчуком (Украина) в государственном заповеднике "Беловежская пуща". Так он сказал The Guardian".

"Он пригласил Ельцина на охоту, чтобы попытаться добиться поставок нефти и газа для Белоруссии надвигающейся зимой. В конце концов и охота, и переговоры об энергетике уступили место более серьезным вопросам, - передает Лун. - Собравшиеся делегации поняли, что сначала надо устранить политический кризис. После переворота августа 1991 года, устроенного сторонниками жесткого курса в ответ на попытки Михаила Горбачева провести реформы, Советский Союз оказался "фактически неуправляемым", по словам Шушкевича".

"Подписанное ими соглашение положило начало Содружеству Независимых Государств - свободному союзу 11 из 15 бывших советских республик. Однако крупнейшим достижением этого договора было то, что он распустил существовавший 70 лет Советский Союз без крупномасштабного кровопролития, сказал Шушкевич. Западные лидеры боялись, что распад СССР приведет к гражданской войне в ядерной державе", - говорится в статье.

"Важным результатом появления СНГ стало то, что выход [из бывшего Советского Союза] произошел без скандала и без капли крови, - сказал Шушкевич. - Страны сделали декларации независимости и начали считать себя независимыми".