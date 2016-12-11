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11 декабря 16, 20:02
В Италии назначен новый премьер-министр
Паоло Джентилони
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Министр иностранных дел Италии Паоло Джентильоне назначен новым премьер-министром страны
Министр иностранных дел Италии Паоло Джентильоне назначен новым премьер-министром страны. Представитель президента Серджио Маттареллы сообщил, что президент поручил ему формирование нового правительства после ухода в отставку Маттео Ренци, передает Би-би-си.

Паоло Джентильоне, которому 62 года, заявил, что сознает необходимость срочного формирования нового кабинета министров с целью стабилизации экономического положения в стране и укрепления репутации Италии в глазах ее союзников.

Оппозиционные партии отвергают возможность участия в правительстве национального единства.

8 февраля 2015 года Паоло Джентилони выступил на канале Rai 3 в программе In ½ h, где заявил о необходимости введения новых санкций против России в случае провала мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но начало поставок оружия Украине стало бы ошибкой. Тем не менее, по словам Джентилони, Италия примет любое решение США по этому вопросу.

На референдуме неделю назад большинство избирателей отвергли программу конституционных реформ, которую предлагал Маттео Ренци, что привело к его отставке.

Две оппозиционные партии, которые выступали против реформ - "Северная лига", высказывающаяся за выход из ЕС, и популистское движение "Пять звезд" - требуют проведения досрочных всеобщих выборов.

Однако другие оппозиционные партии не разделяют этой позиции.


Источник: liga.net
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