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15 декабря 16, 09:38
Илон Маск стал консультантом Трампа
Илон Маск
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Илон Маск критиковал Дональда Трампа во время выборов, а после его победы вместе с коллегами согласился войти в экспертный совет будущего президента США

Главы американских технологических компаний Илон Маск (Space X) и Трэвис Каланик (Uber) вошли в консультационный совет, созданный избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Washington Post (владелец этой газеты глава Amazon Джефф Безос также присутствовал на встрече).

Издание отмечает, что за несколько недель до своего назначения Маск заявил, что выборы "не лучший момент нашей демократии в целом".

При этом глава компании Space X Маск назвал Трампа "не подходящим для этого поста человеком". В преддверии выборов он также отмечал, что "экономическая и экологическая политика Хиллари Клинтон верны".

Каланик также критиковал миллиардера, в частности, в 2015 году, выступая на встрече со студентами, он заявлял: "О Господи, Дональд Трамп выиграет... Я перееду в Китай, если Дональд Трамп выиграет".

Также в число советников вошла глава Apple, Facebook и IBM и
Delo
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