Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.40
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
27.49
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
28.41
USD
26.95
RUB
0.44
Новости
Мир
16 декабря 16, 08:58
Обама: США ответят России на вмешательство в выборы
Обама
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
США намерены дать ответ на попытки России повлиять на результаты президентских выборов в стране.

Об этом заявил президент США Барак Обама в эфире Общественного радио (NPR).

По его словам, США ответят "в то время и в том месте, которые выберут".

"Что-то из этого можно будет предать огласке, что-то — нет. Господин Путин хорошо осведомлен о моих чувствах по этому поводу, потому что я напрямую говорил с ним об этом", — сказал Обама.

Как отмечается, некоторые из действий могут быть публичными, но возможны и такие, которые не будут известны широкой общественности.  В то же время президент США отказался отвечать на вопрос о том, было ли целью взлома серверов Демократической партии дискредитация Хиллари Клинтон и помощь Дональду Трампу.

"Когда я получу финальный отчет, он будет доступен. Я думаю мы сможем получить системные и полные выводы в отношении их мотивации", — добавил Обама.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее  Обама призвал Трампа противостоять России. 
URA-Inform
Ещё по теме:
Так ли наивен Трамп, как думают в Кремле?
Трамп один готов забыть о "кремлевских хакерах"
Ян Пекло: Минский формат по Донбассу не работает
Меркель не готова быть "лидером свободного мира"?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Японцев пустят в ранее закрытые районы российских Курил
noimageСанкции как маскировка беспомощности
noimageВ Пекине объявлен "красный" уровень тревоги из-за смога
noimageКрасный Крест массово эвакуирует людей из Алеппо
noimageСаммит ЕС и тень Путина
Лента новостей
Загрузка...