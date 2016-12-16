Обама: США ответят России на вмешательство в выборы

Об этом заявил президент США Барак Обама в эфире Общественного радио (NPR).

По его словам, США ответят "в то время и в том месте, которые выберут".

"Что-то из этого можно будет предать огласке, что-то — нет. Господин Путин хорошо осведомлен о моих чувствах по этому поводу, потому что я напрямую говорил с ним об этом", — сказал Обама.

Как отмечается, некоторые из действий могут быть публичными, но возможны и такие, которые не будут известны широкой общественности. В то же время президент США отказался отвечать на вопрос о том, было ли целью взлома серверов Демократической партии дискредитация Хиллари Клинтон и помощь Дональду Трампу.

"Когда я получу финальный отчет, он будет доступен. Я думаю мы сможем получить системные и полные выводы в отношении их мотивации", — добавил Обама.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Обама призвал Трампа противостоять России.