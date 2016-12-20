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20 декабря 16, 09:10
В Анкаре задержаны 5 человек после убийства посла РФ
турция
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Число задержанных по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова возросло до пяти, в том числе отец, мать и сестра подозреваемого.

Об этом передает NTV Turk.

Как отмечается, российские официальные лица заявили, что нападение было совершено радикальными экстремистами.

Напомним, ранее было квалифицировано убийство посла России в Турции как акт международного терроризма.

Сейчас полиция проверяет всех задержанных.

Как сообщалось, недавно в Анкаре неизвестные напали на посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. Кроме того, покушение произошло, когда посол принимал участие в открытии фотовыставки. 

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URA-Inform
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