В Анкаре задержаны 5 человек после убийства посла РФ

Об этом передает NTV Turk.
Как отмечается, российские официальные лица заявили, что нападение было совершено радикальными экстремистами.
Напомним, ранее было квалифицировано убийство посла России в Турции как акт международного терроризма.
Сейчас полиция проверяет всех задержанных.
Как сообщалось, недавно в Анкаре неизвестные напали на посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. Кроме того, покушение произошло, когда посол принимал участие в открытии фотовыставки.
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