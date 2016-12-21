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21 декабря 16, 09:09
ИГИЛ взяла ответственность за теракт на ярмарке в Берлине
Берлин
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Ответственность за теракт, который произошел на рождественской ярмарке в Берлине в понедельник, 19 декабря, взяла на себя экстремистская группировка Исламское государство.

В своем заявлении, опубликованном на связанном с джихадистами интернет-ресурсе, представители группировки сообщили, что исполнителем преступления стал "солдатом ИГИЛ", который откликнулся на призыв нападать на жителей стран, входящих в антиджихадистскую коалицию под руководством Соединенных Штатов америки.

Вместе с тем посол Украины в Германии Андрей Мельник у себя в Twitter написал, что среди погибших может быть украинец. Печальная весть: есть большая вероятность того, что среди погибших в Берлине все же есть гражданин Украины. Полиция завершает идентификацию тела, - пояснил дипломат.

Напомним, нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине, проходившей возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, произошло вечером 19 декабря.

Неизвестный на угнанном грузовике врезался в толпу, в результате чего 12 человек погибли и 48 получили ранения, в том числе тяжелые. В кабине грузовика нашли застреленного мужчину, а непосредственный исполнитель сразу после наезда на людей скрылся.

Как сообщалось, ранее Мельник писал, что среди жертв и пострадавших в Берлине украинцев нет.
URA-Inform
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