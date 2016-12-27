В Германии растет число беженцев из Турции

В 2016 году число граждан Турции, ищущих убежища в Германии, выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Только с января по ноябрь 2016 года было зарегистрировано 5166 запросов от претендентов на получение статуса беженца. Во всем 2015 году таких запросов от граждан Турции было всего 1767, констатировали в германском правительстве, сообщает Spiegel-Online.

В тоже время немецкие власти не комментируют, с чем связан такой рост. "Правительство Германии не занимается домыслами по поводу возможных причин роста этих показателей", - говорится в заявлении немецких властей.

Однако сообщает, что около 80% соискателей убежища из Турции – курды.

В ноябре немецкие власти заявили, что готовы предоставить убежище политическим оппозиционерам из Турции.

"Германия – открытая миру страна, и она открыта также для всех жертв политических преследований", – заявил тогда государственный министр при МИД ФРГ Михаэль Рот.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов. При этом десятки тысяч хотят добровольно уехать из страны.

Ожидается, что в 2017 году число покинувших Германию мигрантов должно сильно увеличиться.

Источник: Русская служба Deutsche Welle