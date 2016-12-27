Чего стоит Будапештский меморандум?

Прошло ровно 25 лет после распада Советского Союза. 25 декабря 1991 года первый советский президент Михаил Горбачев сложил свои полномочия и на следующий день была принята декларация о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

В 1994 году Украина согласилась отказаться от ядерного оружия в обмен на обязательства России, США и Британии "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". Документ получил название Будапештский меморандум, в который вошли еще четыре пункта.

После аннексии Крыма Украина и западные страны обвиняют Россию в нарушении Будапештского меморандума, на это Кремль отвечает, что этот документ не распространяется на новую украинскую власть.

На днях американский сенатор Ричард Лугар, сыгравший значительную роль в том, что Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, дал обширное интервью Голосу Америки, в котором рассказал о последних днях СССР и Будапештском меморандуме.

Корреспондент.net приводит основные тезисы из его интервью.

Меморандум конкретно не указывал, что будет использоваться военная сила для обеспечения безопасности Украины. На самом деле точно не сказано, что будет сделано, говорит политик.

Он подчеркнул, что разные президенты США были уверены, что Сенат не одобрит документ, который предусматривает применение американских военных сил для спасения Украины или Беларуси.

По словам Лугара, он не помнит чтобы Будапештский меморандум обговаривался в США. Он отметил, что необходимо было больше переговоров, документов и формулировок.

"Но это (меморандум - ред.) в действительности было тем, что сформулировано, возможно, руководителями наших стран, и они не хотели его обсуждения в Сенате, они не хотели дебатов, не хотели формулировать договор, который трудно ратифицировать. Возможно, они чувствовали, что, если бы Сенат проголосовал против него, это было бы еще более неловко и подорвало бы доверие, которое еще могло остаться в Украине".

Лугар рассказывает, что американский президент должен был провести предварительные работы в США для подписания соглашения с Украиной и его одобрения Сенатом.

Но этого сделано не было и поэтому сенаторы, даже если бы Будапештский меморандум приняли на ратификацию, не одобрили бы его. Он также отметил, что в США не имели представления о том, что это за документ.

"Некоторые, возможно, узнали об этом, но это очень отличается от формального обсуждения и обязанностей, что есть правовые основания на отправление армии или других серьезных мер".

Политик утвердительно ответил на вопрос журналиста, был лы Будапештский меморандум положен под сукно и забыт.

В 1992 году Лугар встретился с президентом Украины Леонидом Кравчуком и предложил ему 100 миллионов долларов от США на помощь в избавлении от ядерного оружия.

"Он был невероятно возбужден, схватил меня и Нанна (сенатор Сем Нанн) почти за шею и повел к прессе. Тогда Кравчук сказал - сенатор Лугар сделал Украине чрезвычайное предложение. США готовы выделить Украине 150 миллионов долларов".

Позже президент Джордж Буш написал письмо Кравчуку, в котором пообещал 150 миллионов. В конечно итоге США потратили около 800 миллионов долларов на эту программу.

В апреле 1992 года Лугар с Нанном посетили ядерные объекты в Украине и поняли, что большинство их них находятся в ужасных условиях и их опасно оставлять без контроля.

Позже они встретились с президентом Борисом Ельциным, который сказал, что абсолютно неприемлемо владение Украиной ядерного оружия без контроля из России.

Он отметил, что Кравчук также хотел избавиться от ядерного оружия, посокльку оно могло испортить отношения с США и Россией.

Лугар также вспомнил, что российский дипломат предупредил его об опасностях ядерного оружия в Украине.

"Ядерные боеголовки направлены на вас и ваши города. Некоторые уже никем не охраняются, поскольку охране не выплачивают зарплату. Там могут произойти несчастные случаи, могут появится люди, которые возьмут под контроль оружие", - вспоминает политик слова российского дипломата.

На вопрос, произнес ли Джордж Буш-старший свою речь "Котлета по-киевски" из-за страха перед неуправляемым украинскими ракетами, Лагар ответил, что предостережений было много.

"Там были ракеты, которые одним ударом могли уничтожить мой город Индианаполис, в котором ябыл мэром восемь лет".

Речь "Котлета по-киевски" - шуточное название, под которым вошла в историю речь Буша-старшего, произнесенная 1 августа 1991 года в Киеве, за несколько месяцев до проведения на Украине референдума о независимости.

В этой речи Буш предостерегал украинцев от "суицидального национализма". Она возмутила украинских националистов и американских консерваторов.