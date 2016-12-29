Россия готовит ответ на санкции США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала ответить в случае, если власти США введут новые санкции в отношении РФ.

Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте МИД России.

Захарова отметила, что "это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России".

Также в РФ считают, что администрация действующего президента США Барака Обамы намерена под конец своего срока успеть сделать еще "что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила".

Напомним, администрация действующего президента США Барака Обамы 29 декабря 2016 года объявит о новых санкциях против Российской Федерации за вмешательство в американские выборы.



