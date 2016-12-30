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30 декабря 16, 16:52
Обама готовит тайный хакерский взлом в России?
Обама
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Эксперты по кибербезопасности полагают, что администрация Обамы не будет принимать тайных мер против России сейчас.

"В четверг администрация Обамы не побоялась намекнуть на то, что США могут тайно нанести России ответный удар за ее вмешательство в год президентских выборов не только с помощью финансовых и дипломатических санкций, которые она огласила публично", - пишет Эрик Геллер в статье для Politico.

"Эти действия не являются суммарным итогом нашего ответа на агрессивные действия России, - заявил президент Барак Обама. - Мы продолжим принимать ряд мер, когда и где мы захотим, некоторые из которых не будут преданы огласке".

"Президент не стал распространяться дальше, но хорошо известно, что американский киберарсенал - лучший в мире, оснащенный секретными средствами негласного проникновения в компьютерные сети противников. Тайные ответные меры США в киберпространстве могут варьироваться от уничтожения данных в российских правительственных базах до публикации дискредитирующих кремлевских чиновников документов и копий элитных хакерских программных средств Москвы", - говорится в статье.

"Однако эксперты по кибербезопасности - в том числе некоторые бывшие правительственные хакеры, которые должны были участвовать в подобных операциях - предупреждают, что администрация Обамы, скорее всего, не будет принимать тайных мер против России сейчас. Они объясняют, что подобные действия рискуют вызвать эскалацию, ограничить разведывательный потенциал США или превысить традиционный стандарт пропорциональности в конфликте", - пишет Геллер.

"Существует немало репортажей о том, что российский президент Владимир Путин получает доход от темных финансовых сделок. Одним из наименее агрессивных вариантов киберответов может стать публикация США документов, в которых детально освещаются эти сделки", - пишет издание.

"Я бы подумал о вещах более действенных, например, манипуляциях российской прессой, очернении Владимира Путина, которое будет иметь долговременный эффект для него лично", - говорит бывший правительственный хакер США Блейк Дарше.

"АНБ годами взламывало компьютерные сети иностранных противников и заражало машины вирусами, которые они называют "имплантами" - фрагментами кода, которые позволяют агентству отслеживать данные, проходящие через эти сети", - говорится в статье.

"США могут воспользоваться преимуществами имплантов в российских министерских сетях, чтобы уничтожить важные базы данных или манипулировать ими", - отмечает автор.

"Мне нравится эта идея, но я бы сильно усомнился в том, делать ли это, - отмечает бывший хакер АНБ, говоривший на условиях анонимности. - Если мы получим доступ к этим серверам или каналам [коммуникаций], это может перекрыть нам доступ к хорошим разведданным".

"В то время как США почти наверняка не подвергнут атаке гражданскую инфраструктуру в России, они могут устроить цифровую атаку на каналы связи между правительственными агентствами в Москве", - говорится в публикации.

"Но одна проблема с этой идеей, по словам бывшего хакера АНБ, состоит в том, что нарушение работы сетей определенных агентств может предоставить России конфиденциальную информацию о том, где именно в сети располагался плацдарм США", - отмечает Геллер.

"Одним из самых решительных из предложенных вариантов было бы вмешательство в российскую экономику, возможно, путем публикации ложной информации или остановки работы финансовых сетей", - говорится в статье.

"Однако вмешательство в финансовый сектор России чревато настолько большим риском, что оно почти наверняка не рассматривается", - пишет автор.

"Если вы начнете пытаться манипулировать российскими финансовыми рынками посредством кибератак, - говорит Дарше, - ваши действия могут внезапно привести к очень большому каскадному эффекту на финансовом рынке США, потому что рынки настолько связаны между собой".

"Последнее, что вы хотели бы сделать на посту президента США, - добавил он, - это сокрушить американскую экономику, пытаясь ответить какому-то парню, который взломал компьютеры десяти политиков".

Inopressa
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