Обама готовит тайный хакерский взлом в России?

"В четверг администрация Обамы не побоялась намекнуть на то, что США могут тайно нанести России ответный удар за ее вмешательство в год президентских выборов не только с помощью финансовых и дипломатических санкций, которые она огласила публично", - пишет Эрик Геллер в статье для Politico.

"Эти действия не являются суммарным итогом нашего ответа на агрессивные действия России, - заявил президент Барак Обама. - Мы продолжим принимать ряд мер, когда и где мы захотим, некоторые из которых не будут преданы огласке".

"Президент не стал распространяться дальше, но хорошо известно, что американский киберарсенал - лучший в мире, оснащенный секретными средствами негласного проникновения в компьютерные сети противников. Тайные ответные меры США в киберпространстве могут варьироваться от уничтожения данных в российских правительственных базах до публикации дискредитирующих кремлевских чиновников документов и копий элитных хакерских программных средств Москвы", - говорится в статье.

"Однако эксперты по кибербезопасности - в том числе некоторые бывшие правительственные хакеры, которые должны были участвовать в подобных операциях - предупреждают, что администрация Обамы, скорее всего, не будет принимать тайных мер против России сейчас. Они объясняют, что подобные действия рискуют вызвать эскалацию, ограничить разведывательный потенциал США или превысить традиционный стандарт пропорциональности в конфликте", - пишет Геллер.

"Существует немало репортажей о том, что российский президент Владимир Путин получает доход от темных финансовых сделок. Одним из наименее агрессивных вариантов киберответов может стать публикация США документов, в которых детально освещаются эти сделки", - пишет издание.

"Я бы подумал о вещах более действенных, например, манипуляциях российской прессой, очернении Владимира Путина, которое будет иметь долговременный эффект для него лично", - говорит бывший правительственный хакер США Блейк Дарше.

"АНБ годами взламывало компьютерные сети иностранных противников и заражало машины вирусами, которые они называют "имплантами" - фрагментами кода, которые позволяют агентству отслеживать данные, проходящие через эти сети", - говорится в статье.

"США могут воспользоваться преимуществами имплантов в российских министерских сетях, чтобы уничтожить важные базы данных или манипулировать ими", - отмечает автор.

"Мне нравится эта идея, но я бы сильно усомнился в том, делать ли это, - отмечает бывший хакер АНБ, говоривший на условиях анонимности. - Если мы получим доступ к этим серверам или каналам [коммуникаций], это может перекрыть нам доступ к хорошим разведданным".

"В то время как США почти наверняка не подвергнут атаке гражданскую инфраструктуру в России, они могут устроить цифровую атаку на каналы связи между правительственными агентствами в Москве", - говорится в публикации.

"Но одна проблема с этой идеей, по словам бывшего хакера АНБ, состоит в том, что нарушение работы сетей определенных агентств может предоставить России конфиденциальную информацию о том, где именно в сети располагался плацдарм США", - отмечает Геллер.

"Одним из самых решительных из предложенных вариантов было бы вмешательство в российскую экономику, возможно, путем публикации ложной информации или остановки работы финансовых сетей", - говорится в статье.

"Однако вмешательство в финансовый сектор России чревато настолько большим риском, что оно почти наверняка не рассматривается", - пишет автор.

"Если вы начнете пытаться манипулировать российскими финансовыми рынками посредством кибератак, - говорит Дарше, - ваши действия могут внезапно привести к очень большому каскадному эффекту на финансовом рынке США, потому что рынки настолько связаны между собой".

"Последнее, что вы хотели бы сделать на посту президента США, - добавил он, - это сокрушить американскую экономику, пытаясь ответить какому-то парню, который взломал компьютеры десяти политиков".