Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
27.77
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
29.11
USD
27.88
RUB
0.46
Новости
Мир
4 января 17, 21:24
Администрация Обамы сотрет свои архивы?
данные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За информацию об уничтожении архивов Wikileaks предлагает вознаграждение в 20 тысяч долларов.
За информацию об уничтожении архивов Wikileaks предлагает вознаграждение в 20 тысяч долларов.

Сотрудники интернет-портала Wikileaks опасаются, что уходящая администрация Белого дома намерена скрыть либо стереть часть своих электронных архивов. Через соцсеть Twitter Wikileaks призвала системных администраторов Белого дома помешать этому.

"Системным администраторам: не позволяйте Белому дому снова уничтожить историю США. Копируйте, а потом, в свободное время, отправляйте данные в Wikilieaks", – пишет в среду, 4 января, официальный канал Wikileaks в Twitter.
Портал предлагает вознаграждение в размере 20 тысяч долларов за информацию, которая может привести к изобличению либо аресту администраторов Белого дома, уничтожающих важные записи.


В подтверждение своих опасений Wikileaks обнародовал служебную записку, из которой следует, что Национальное управление архивов и документации США не получило 2 терабайта информации, имеющей отношение к работе администрации Билла Клинтона, так как эти данные были утеряны или похищены.


Напомним, в октябре на сайте Wikileaks начали публиковать переписку нынешнего президента США Барака Обамы.

Korrespondent
Ещё по теме:
Обама планирует крупные изменения в ядерной политике
Трамп обвинил Обаму в слабости
В честь Обамы назван червь-паразит
В Белом доме Обама станцевал вместе с рэпером Ашером (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Переговоры по Сирии пройдут 23 января
noimageВ Берлине задержали подозреваемого в теракте на ярмарке
noimageВ Нью-Йорке поезд сошел с рельсов, 76 пострадавших - ФОТО 
noimageВ Германии хотят создать "европейское ФБР"
noimageГлавы Молдовы и Приднестровья встретились спустя восемь лет
Лента новостей
Загрузка...