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7 января 17, 11:15
Стрельба в аэропорту Флориды, погибло пять человек
Флорида, аэропорт
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Стрельбу в аэропорту открыл бывший военнослужащий

Вчера вечером в аэропорту Флориды, США, неизвестный открыл стрельбу в результате которой, по сообщениям СМИ, погибло пять человек и еще восемь оказались ранены.

Позже подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний мужчина Эстебан Сантьяго. По данным CNN, нападавший является бывшим военнослужащим, уволенным из Нацгвардии.

Как сообщается, в апреле 2010 Сантьяго отправился служить в Ирак на 10 месяцев. По словам пресс-секретаря Национальной Гвардии Аляски, потом он был в резерве, а в 2014 году вступил в там гвардию, но позже был уволен из-за неудовлетворительной службы. У подозреваемого также есть боевая награда.

Несколько месяцев назад Сантьяго пришел в офис ФБР в Анкоридже, сообщил источник в правоохранительных органах. Он дал показания и сказал, что слышит голоса в голове, некоторые говорят ему присоединиться к ИГИЛ. После этого подозреваемый согласился пройти обследование в психиатрической больнице. Сантьяго работал в охранной компании в Анкоридже. Ее владелец сказал, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Сейчас подозреваемый задержан, ходили также слухи о втором стрелке, но они не подтвердились.
Delo
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