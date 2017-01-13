ВОЗ прогнозирует рост онкозаболеваний от алкоголя и курения

Об этом предают данные Всемирной организации здравоохранения.

Как отмечается, количество новых случаев заболевания раком до 2030 года возрастет до 15,5 млн, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 11,3 млн случаев.

Кроме того, в ВОЗ отмечают, что до 50% случаев смертности от рака обусловлены образом жизни больного.

"Употребление алкоголя является фактором риска развития многих типов рака, включая рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, ободочной и прямой кишки и молочной железы", - говорится в сообщении.

"Риск развития рака напрямую зависит от количества употребляемого алкоголя", — подчеркнули в ВОЗ.

В свою очередь, основными факторами риска, которые приводят к росту заболеваемости раком, является курение табака, избыточный вес, ожирение или физическая инертность.

"Риск развития некоторых типов рака, таких как рак полости рта, глотки, гортани и пищевода, у людей, употребляющих алкоголь в больших объемах, значительно возрастает, если при этом они являются заядлыми курильщиками", — добавили специалисты.

Согласно их словам, можно было бы предотвратить до 40% случаев заболевания раком, если бы люди вели здоровый образ жизни и улучшили механизмы обнаружения рака.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", технологии 3D-печати смогут позволить пациентам создавать лекарства, выписанные им по рецепту, просто у себя дома.