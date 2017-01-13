Марк Цукерберг устремился в политику

"Многие признаки наводят на мысль о том, что глава "Фейсбука" рассчитывает на большее. Дойдет ли он до того, что будет добиваться места в Белом доме?" - рассуждает Грегор Бранди на портале Slate.fr.

"Дональд Трамп еще не облечен властью, а в США уже смотрят в сторону 2020 года. В то время как часть страны ищет преемника Барака Обамы, Джо Байдена, Хиллари Клинтон и Берни Сандерса, некоторые, похоже, уже готовятся к предстоящим через четыре года выборам. Среди них - Марк Цукерберг", - говорится в статье.

"После суматошного 2016 года я надеюсь справиться с этим вызовом и поездить, больше поговорить с людьми о том, как они живут, работают и что они думают о будущем", - написал основатель "Фейсбука" 3 января в своем персональном аккаунте.

"О чем можно задуматься, как это делает Wired, если не о том, что Марк Цукерберг пускается в гонку с перспективой будущих президентских выборов. Необходимо сказать, что неделей ранее Цукерберг - опять в "Фейсбуке" - вернулся к вопросу о своем атеизме, который он демонстрировал в течение многих лет".

"Я был воспитан в канонах еврейской религии, затем я прошел период, когда я пересмотрел многие вещи, но теперь я считаю, что религия имеет большое значение".

"Он имеет право быть избранным в 2020 году", - говорится в статье.

"Как подчеркивает Wired, принимая во внимание полученную идею, "в американской политике тот, кто не религиозен, никогда не может быть избран в президенты США, разве это не техника, чтобы позиционировать себя?" Такую точку зрения разделяет и The Guardian. Специализированный журнал более серьезно относится к тому факту, что Цукерберг достигнет минимального возраста в 35 лет, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в 2020 году, но считает, что, вероятно, он не станет выдвигаться через четыре года", - передает Бранди.

"Он привлекает тяжеловесов с двух сторон политического спектра, и республиканцев, и демократов", - перечисляет действия Цукерберга автор статьи.

"Он проводит акции против глобального потепления", - продолжает журналист.

"Он благосклонно относится к реформе иммиграционной системы", - говорится в статье.

"Он поддерживает ЛГБТ-сообщества", - передает Slate.fr.

"Он глубоко заинтересован в развитии образования", - отмечает автор статьи.

"Это лишь некоторые темы, по которым Марк Цукерберг уже высказался. Несомненно, что в ближайшие месяцы, в процессе проведения мероприятий, объявленных администрацией Трампа, и его собственных встреч, Марк Цукерберг должен будет уточнить многие свои мнения и занять определенную позицию по различным вопросам. И начиная с сегодняшнего дня до 2020 года он всегда имеет возможность уже в 2018 году пуститься на штурм Палаты представителей, чтобы приобрести боевой опыт. Хотя Дональд Трамп доказал: известный руководитель предприятия необязательно нуждается в каком-либо опыте, чтобы попасть в Белый дом", - считает Бранди.