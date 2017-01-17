Под Бишкеком нашли бортописец

Об этом информирует источник в правительстве республики, пишет "Эхо Москвы", передает УНН.

"Выявлено черный ящик грузового Boeing, потерпевшего крушение у Бишкека", – гласит сообщение.

Спасатели предупредили, что специальные работы по установлению причин трагедии и ликвидации последствий будут также длиться и ночью.

Как сообщалось, грузовой лайнер свалился на жилой поселок. В результате трагедии погибло свыше 30 человек. Самолет принадлежал турецкой компании. Авария произошла во время захода воздушного судна на посадку.