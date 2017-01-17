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16 января 17, 14:47
В Турции тайно похоронили убийцу российского посла
алтынташ
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Мевлют Мерт Алтынташ похоронен на безымянном кладбище.
Мевлют Мерт Алтынташ похоронен на безымянном кладбище.

Убийца посла России в Анкаре Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ захоронен на безымянном кладбище в Анкаре. Об этом сообщает агентство Анадолу.

По его данным, захоронение было осуществлено 13 января после того, как его родственники отказались забирать его тело из морга.

В соответствии с турецким законодательством, они могли забрать тело Алтынташа из морга в течение 15 дней, но не сделали этого. Сообщение о захоронении было распространено лишь сегодня.

Как сообщалось, 19 декабря 2016 года российский посол Андрей Карлов был убит во время выступления на открытии выставки в Анкаре "Россия глазами турок".

Нападение совершил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Его на месте преступления ликвидировали турецкие спецназовцы.
Korrespondent
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