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19 января 17, 10:55
NASA: 2016 год был самым жарким в истории
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Как отмечают специалисты, он побил температурный рекорд за все время наблюдений.
Как отмечают специалисты, он побил температурный рекорд за все время наблюдений.

Специалисты NASA назвали 2016 год самым жарким в истории за все время наблюдений, начиная с 1880 года, передают BBCNews.

Сообщается, что был установлен новый температурный рекорд, а кроме того, температура поверхности Земли в 2016 году оказалась на 0,99 градусов выше, нежели средние показатели середины прошлого века.

Также ученые отмечают, что явление "разогрева" земной поверхности замечается уже три года подряд. Специалисты уточняю, что в прошлом году восемь месяцев из двенадцати побили температурные рекорды прошлых лет.

По части этого явления специалист NASA Гэвин Шмидт отмечает, что ждать повторения ежегодно не стоит. Однако эти данные упорно свидетельствуют о том, что существует тенденция глобального потепления.

Ранее в Антарктиде сняли гигантскую трещину, которая, по утверждениям исследователей, образовалась вследствие глобального потепления.
Korrespondent
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