10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США. ФОТО

Факт 1. Не все президенты произносили инаугурационную речь

Дональд Трамп примет присягу как сорок пятый президент США, но он будет только тридцать девятым лидером, произнесшим инаугурационной речь. Джон Тайлер (10-ый по счету 1841-1845), Миллард Филлмор (13-ый по счету, 1850-1853), Эндрю Джонсон (17-ый по счету, 1865-1869), Честер Артур (21-ый по счету, 1881-1885), и Джеральд Форд (38-ой по счету, 1974-1977) были вице-президентами, которые заняли пост главы государства после смерти лидера США или его отставки. Они никогда не выигрывали выборы сами, поэтому никогда не произносили инаугурационную речь.

Вашингтон, округ Колумбия, не сразу стал столицей страны, а лишь в 1800 году. Как раз перед тем, как третий президент США Томас Джефферсон был приведен к присяге. Джордж Вашингтон давал клятву как первый в истории президент США в Федеральном Холле Нью-Йорка в 1789 году. А на его второй срок в 1793 году инаугурацию перенесли в палату Сената в Конгресс-Холл Филадельфии.

Джон Адамс был приведен к присяге в качестве второго президента там же в 1797 году (Несколько вице-президентов принесли присягу за пределами Вашингтона, округ Колумбия, после смерти президента).

Статья II, Раздел I Конституции гласит: "Прежде, чем он [президент] начнет исполнение своих обязанностей, он должен принять следующую присягу или торжественное обещание: — "Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов, и проявлю свои лучшие способности, чтобы сохранять, оберегать и защищать Конституцию Соединенных Штатов".

Несмотря на то, что присяга содержит только тридцать пять слов, президенты и главные судьи могут ошибаться в ее произношении. Просто спросите Барака Обаму и Джона Робертса.











