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22 января 17, 19:49
С Сирией покончено. Путин выбрал новую жертву
путин
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Российский президент Владимир Путина после успехов в Сирии решил переключиться на Ливию.
Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung.

Чтобы расширить свое влияние в Средиземноморье, Путин может выбрать именно Ливию. Аналитики отметили растущие геополитические амбиции России.

СМИ сообщили, что командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар подписал на борту "Адмирала Кузнецова" договор, по которому Россия сможет построить две военные базы в ливийских городах Тобруке и Бенгази.

Аналитики говорят, что Ливия - идеальная территория для осуществления операций в Средиземноморье.

Для Путина вмешательство в дела Ливии сильно укрепит престиж, не говоря о доходах с продажи нефти. В то же время исламисты на Западе предоставят достойное сопротивление.

Западные СМИ отметили, что Путин расставил двойную ловушку в Европе.

Источник: gazeta.ua
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