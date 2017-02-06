Асад наступает западнее Пальмиры

В Сирии идет наступление правительственных войск на силы террористов. Об этом сообщает новостной портал Masdar News.

На прошлой неделе было освобождено от террористов стратегический перекресток Джихар, находящийся в 40 километрах к западу от Пальмиры, а также - часть газового месторождения Хайян. В настоящий момент на пути к Пальмире продолжаются бои армии с превосходящими силами террористов.

В частности, по информации сирийского государственного информационного агентства SANA, военная авиация разгромила укрытия боевиков к востоку от месторождения Хайян.

Как считают специалисты, речь идет о планомерном и систематическом наступлении армии на позиции террористов.

Напомним, ранее сообщалось, что ИГИЛ частично разрушило Римский театр в Пальмире.