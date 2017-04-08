Корабли РФ направились в Сирию

Турецкий ресурс Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через Босфор, пишет о российских военных кораблях, которые в срочном порядке возвращаются в Средиземное море. Утверждается, что они идут берегам Сирии. Также опубликованы их фотографии.
В частности, к сирийским берегам возвращается фрегат "Адмирал Григорович".
Как сообщалось, США ответили ракетным ударом
на химатаку в Идлибе. Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ нанести удар. В России удар США назвали нарушением международного права.