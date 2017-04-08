Трамп в Сирии показал, что мировой жандарм вернулся!

"Мировой жандарм" вернулся в обличье того президента Трампа, который обещал, что "Америка будет прежде всего", а остальной мир останется далеко позади вновь обретенного сверхнационализма", - пишет итало-американский журналист Витторио Дзуккони в газете La Repubblica.

"Теперь встает вопрос: как Владимир Путин ответит на запуск 59 крылатых управляемых ракет, о котором заявил Трамп, против сирийской авиабазы, откуда был совершен налет с применением химического оружия? Этот залп направлен против протеже Путина и его главного вассала на Ближнем Востоке - Башара Асада, - говорится в статье. - Будет ли приемлемым для Москвы, продолжающей отрицать, что Асад ответственен за это применение химического оружия, не отреагировать на то, что американцы надавали пощечин ее сирийскому вассалу?"

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Как сообщает издание, Москва и ее военные в Сирии были предупреждены США о готовящейся атаке, "чтобы избежать недоразумений и сразу прояснить, что ракеты не имеют целью российские объекты или российских военнослужащих". "Несмотря на то, что военными целями не были силы Путина, - отмечает Дзуккони, - политической целью стал определенно он, лорд-протектор, без которого, вероятно, власть Асада уже бы пала под общим натиском разнообразных повстанцев и боевиков ИГИЛ*".

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"Если этот шаг, скорее театральный, чем разрушительный в военном плане, и направленный в основном на то, чтобы доказать американцам, что Трамп - человек действия, а не уклоняющийся боец, вроде Обамы, будет понят Путиным правильно, а именно, как демонстрация силы и децизионизма американского президента в отчаянных поисках неожиданного поворота для поднятия своего падающего престижа, то реакция Москвы ограничится риторикой", - предполагает автор.

"Однако, - продолжает журналист, - игра, в которую Трамп ввязался, надеясь, что это по большому счету демонстративное и "прицельное" действие не будет иметь продолжения, является, как и все силовые действия, не закрывающейся, а открывающейся дверью".

В завершение Дзуккони пишет, что, "вопреки урокам прошлого, хочется надеяться, что эта открытая дверь не повлечет к новой эскалации и похожим действиям, быть может, расширившись на Северную Корею", находящуюся под защитой президента Китая Си Цзиньпина, который вчера отужинал с Трампом и был проинформирован об атаке на Сирию. "Ведь каждый конфликт, будь он демонстративным или карательным, всегда сложнее завершить, чем начать. Теперь слово Путину", - подытоживает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.