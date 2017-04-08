Наезд грузовика в Стокгольме признан терактом

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме является террористической атакой, передает Aftonbladet.

"На Швецию было совершено нападение. Все указывает на то, что это теракт", - сказал он.

Издание со ссылкой на очевидцев также сообщает, что недалеко от места инцидента был задержан человек.

При этом отмечается, что официального подтверждения этой информации нет.









Как рассказал очевидец, грузовик на большой скорости протаранил гуляющих по улице людей. Грузовик проехал практически по телам людей несколько десятков метров, после чего врезался в витрину магазина.





"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — сказал очевидец в эфире радио Швеции.





Информацию подтвердили в полиции. Согласно официальному заявлению, на данный момент известно о трех погибших, еще восемь человек госпитализированы с травмами.













На данный момент Стокгольм практически опустел. Метро не работает, район, где произошел теракт, оцеплен, в городе паника. Сотрудники полиции обратились к гражданам с просьбой оставаться дома и не выходить на улицу.





Ранее представитель шведской компании Spendrups сообщил, что грузовик, который сбил людей в Стогкольме, был в угоне с сегодняшнего утра.







